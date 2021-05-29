الحشد الشعبي يتصدى لتسلل

2021/05/29 | 22:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - يالى

تصدت قوة من الفوج الثاني باللواء 23 بالحشد الشعبي، السبت، لمحاولة تسلل لفلول داعش الإرهابي في سيطرة المسقفات بمدخل قضاء خانقين في محافظة ديالى.

وقال اعلام الحشد ان "عملية التصدي اسفرت عن استشهاد مقاتل بنيران قناص، فيما لاتزال المواجهات مستمرة لغاية".

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