2021/05/29 | 22:59 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية يوم السبت، عن اجهاض مخطط ارهابي في الانبار.

وذكرت المديرية في بيان، حصل PUKmedia على نسخة منه: انه " بعملية نوعية استباقية نفذت بناءً على معلومات استخبارية دقيقة قدمتها مديرية الاستخبارات العسكرية والتي اكدت تواجد دراجة نارية مفخخة في وادي كصير بصحراء ناحية كبيسة معدة لاستخدامها في تنفيذ عملية ارهابية، حيث تم التنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات الجزيرة وشروع مفارز الاستخبارات العسكرية في الفرقة السابعة وقوة من الفوج الرابع لواء المشاة الألي 30 من التحرك نحو الهدف وضبط الدراجة مع كمية من الوقود المخصص لها ".

واضافت: ان مفارز هندسة الفرقة قامت بتدمير الدراجة تحت السيطرة.

PUKmedia عن اعلام المديرية

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