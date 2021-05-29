مطالبة بعودة البيشمركة الى داقوق

2021/05/29 | 22:59 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب طاهر بكر عضو المجلس البلدي السابق لقضاء داقوق بالاسراع بعودة البيشمركة الى قضاء داقوق وأطرافها بهدف تأمين المنطقة من العمليات الأرهابية.

وقال بكر لـ PUKmedia: أن عودة البيشمركة هي من صالح الجميع ومنطقتنا بحاجة ماسة اليهم وذلك لمسك الأرض بالتنسيق مع القوات العراقية المتواجدة في المنطقة وابعاد خطر الأرهاب عنا .

وأضاف: ان عودة قوات بيشمركة كوردستان ليست فقط لداقوق وأنما للمناطق المتنازع عليها، مهمة جدا منها لاشغال الفراغ الأمني الذي يشكل خطر كبيرا على تلك المناطق وبالأخص داقوق.

PUKmedia/ عمر اواره

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