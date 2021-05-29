وزير النفط العراقي في جلسة نيابية للرد على أسئلة لجنتي النزاهة والطاقة

2021/05/29 | 22:59 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حدد رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، اليوم السبت، جلسة البرلمان المقبلة موعداً لاستضافة وزير النفط، إحسان عبد الجبار.وقال الحلبوسي، بحسب بيان للدائرة الاعلامية لمجلس النواب، إن "استضافة وزير النفط بشأن الاسئلة الموجهة اليه من قبل لجنتي …

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