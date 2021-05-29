الصحة: الوضع الوبائي لا يسمح برفع الحظر الجزئي في العراق كلياً

2021/05/29 | 22:59 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: حددت وزارة الصحة العراقية، اليوم السبت، موقفها من المطالبات برفع الحظر الجزئي.وقال رياض عبد الأمير مدير دائرة الصحة العامة، لوكالة الأنباء العراقية (واع) إن "الوضع الوبائي الحالي غير مستقر ولا يسمح لنا برفع الحظر الجزئي كليا".وفي وقت …

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