اغرب سرقة حدثت داخل مسجد بمحافظة كركوك: شاهد ماذا حصل بعد ذلك..(صورة)

2021/05/29 | 22:59 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أفاد مراسلنا في كركوك، السبت، بتعرض مسجد لسرقة مبردة، فيما رد السارق على طلب اصحاب المسجد بارجاعها بانه سيعيدها في الشتاء.

وقال المراسل اليوم، (29 ايار 2021)، ان شخصا اقدم على سرقة مبردة من احد المساجد في ناحية الزاب غربي كركوك".

وأضاف، ان "السارق قال ارجعها بالشتاء بعد ان كتب اصحاب المسجد رجع المبردة، ويوجد شهود عيان عليه".

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