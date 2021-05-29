اجتماع بين الكاظمي والمالكي لحسم موضوع الانتخابات والاوضاع الامنية

2021/05/29 | 22:59 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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شدد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، السبت، على اهمية حفظ الامن وهيبة الدولة و تهيئة المناخ والبيئة الامنة لاجراء انتخابات حرة ونزيهة .

وقال مدير المكتب هشام الركابي في تغريدة له عبر تويتر تابعها NRT عربية، (29 أيار 2021)، ان "رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي استقبل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي وجرى خلال اللقاء مناقشة مستجدات الاوضاع السياسية والامنية".

وشدد المالكي، على "اهمية حفظ الامن وهيبة الدولة و تهيئة المناخ والبيئة الامنة لاجراء انتخابات حرة ونزيهة".

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