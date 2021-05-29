مسؤول: العراق بحاجة لقانون استثمار خاص لزراعة 10 ملايين متر

2021/05/29 | 23:01 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أكدت وزارة الزراعة، اليوم السبت، أن القطاع الزراعي في البلاد يحتاج إلى قانون استثمار خاص، وفيما كشفت عن أربعة محاصيل يتم تصديرها إلى دول الخليج والمغرب العربي ، أكدت وجود أكثر من 25 مليون دونم "يعادل الدونم 1000 متر" صالحة للزراعة في …

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