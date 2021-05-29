منشأ كورونا..

2021/05/29 | 23:05 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تقوم أجهزة المخابرات البريطانية بمساعدة الولايات المتحدة بالتحقيقات التي تجريها بشأن أصول فيروس كورونا المستجد، وفقا لما نقلت صحيفة "تيليغراف" المحلية.

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