الأعرجي: الجيش والحشد صمام أمان العراق المنيع

2021/05/29 | 23:19 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني قال مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، اليوم السبت، إن الجيش والحشد الشعبي صمام أمان العراق المنيع.وذكرت تغريدة للأعرجي تابعها “المركز الخبري الوطني” أن “العراق وطن المدافعين، بلد الانتماء المتنوع، بلد الغيرة […]

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