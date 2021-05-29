مكتبه: المالكي يستقبل الكاظمي ويبحث معه تهيئة البيئة الامنة لاجراء الانتخابات

2021/05/29 | 23:25 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني بحث رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، اليوم السبت، مع رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، تهيئة البيئة الامنة لاجراء الانتخابات.وذكر مدير هشام الركابي، في تغريدة على تويتر، وتابعه “المركز الخبري […]

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