قتلى بتظاهرات مناهضة للحكومة في كولومبيا

2021/05/29 | 23:31 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعأعلنت السلطات الكولومبية، مقتل 10 أشخاص بمدينة كالي خلال التظاهرات المناهضة للحكومة التي انطلقت قبل شهر وقمعتها قوات الأمن.وأكد المسؤول عن الأمن في كالي، كارلوس روخاس، لإذاعة كاراكول "مقتل عشرة أشخاص، إنها الحصيلة التي وردتنا صباحا" جراء أحداث مرتبطة بالتظاهرات.وأصبحت كالي مركزا للاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ 28 أبريل للضغط على الحكومة والنواب لإلغاء تعديلات ضريبية وصحية أدت إلى استقالة وزير المالية السابق ألبرتو كاراسكويلا.وبعد سحب التعديلات الضريبية في بداية الشهر، توسعت مطالب المحتجين لتشمل توفير فرص للشباب ووضع حد لعنف الشرطة.ونقلت وكالة "رويترز" عن مشاركين في الاحتجاجات قولهم إنهم يتظاهرون من أجل تحسين التعليم والصحة.المصدر: RT

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