الجهاد الإسلامي: أي عملية اغتيال تستهدف قادتنا سنرد بقصف تل أبيب

2021/05/29 | 23:34 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ قال الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، زياد النخالة، اليوم السبت، إن أي عملية اغتيال تستهدف قادتنا سنرد بقصف تل أبيب.وأكد النخالة أن الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة، والمعروفة باسم “سيف القدس”، أن الإرادة الحية المقاتلة تزيل أكبر التحديات رغم الحصار، وبأن النصر في الحرب الأخيرة، هو للشعب الفلسطيني.وتابع قائلا: إن معركة […]

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