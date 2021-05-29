نائب يكشف تفاصيل جديدة عن اعتقال القائد في الحشد الشعبي 'قاسم مصلح'

2021/05/29 | 23:37 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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كشف النائب عن تحالف الفتح احمد الكناني، السبت، تفاصيل جديدة عن اعتقال القائد في الحشد الشعبي "قاسم مصلح".

وقال الكناني في حديث متلفز تابعه NRT عربية، (29 أيار 2021)، انه "القوات الامريكية رافقت العراقية في القاء القبض على مصلح،" مبينا انه "اليوم لا توجد اي حصانه لوزير او نائب او قائد عسكري خصوصا بعد قرار المحكمة الاتحادية و ان القانون يجب ان يفعل على الجميع دون استثناء".

واضاف الكناني، ان "الحشد الشعبي يتهم جزافا، لان اعداء العراق لا يروق لهم ان يروا الحشد مؤسسة عسكرية"، لافتا الى "انهم صمام امان العراق وذلك لان اي عملية تقوم بها القوات الامنية سواء كان (الجيش او الشرطة الاتحادية) يجب ان ترافقه فرق الحشد الشعبي".

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