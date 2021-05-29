بموجب تعديل قانون اقامة الاجانب الجديد يمنح الفلسطينيين حقوق المواطن في العراق

2021/05/29 | 23:37 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 22 دقیقة

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قرر مجلس النواب العراقي، السبت، بمنح الفلسطينيين المقيمين في البلاد، الحقوق التي يتمتع بها المواطن الأصلي.

ويمنح القانون الفلسطيني المقيم لعشر سنوات في العراق معاملة العراقي في الحقوق والواجبات.

ورغم أن القانون يمنح الفلسطيني كافة حقوق المواطن العراقي، إلا أنه يستثنيه من الجنسية العراقية ومشاركته في الانتخابات ترشيحا وتصويتا، للحفاظ على حقه بالعودة إلى وطنه.

وبحسب تقارير، فإن نحو 3500 فلسطيني يعيشون في العراق موزعون في بغداد وإقليم كردستان.

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