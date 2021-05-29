نزاع الـ’ألف دينار’.. شرطة ميسان تطيح بثلاثة مشاركين في المعركة العشائرية

2021/05/29 | 23:42 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

ألقت قوات الرد السريع، السبت، القبض على ثلاثة متهمين بنزاع عشائري.

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وقالت وزارة الداخلية في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (29 أيار 2021)، إنه "تمكنت مفارز اللواء الرابع التابع إلى فرقة الرد السريع، من إلقاء القبض على ثلاثة متهمين بسبب نزاع عشائري راح ضحيته طفل وثلاثة جرحى، إضافة إلى خسائر مادية في بعض الدور السكنية".

وأضافت، "حيث تمت العملية في قضاء المجر بمحافظة ميسان، وتم تسليمهم الى جهة الطلب اصولية".

ويوم أمس نشب نزاع عشائري في محافظة ميسان، لأسباب تتعلق بخلاف حول مبلغ مالي قدره "ألف دينار" وفق ما افاد به ناشطون ووسائل إعلام محلية.

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