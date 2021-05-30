الجيش كان جاهزا للتدخل!.. نائب يكشف تفاصيل جديدة عن ليلة اعتقال 'مصلح' في بغداد

2021/05/30 | 00:01 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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عد النائب رعد الدهلكي، السبت، ما حصل من احداث في الاونة الاخيرة تقع تحت التمرد العسكري، مشيرا إلى ان وزير الدفاع كان جاهزا للتدخل الا انه اسكت سياسيا.

وقال الدهلكي في لقاء متلفز تابعه NRT اليوم، (29 ايار 2021)، ان "الصراع الذي احتدم في الاونة الاخيرة وتطويق المنطقة الخضراء ومنزل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ووضع صورته تحت الاقدام يقع تحت التمرد العسكري".

وأضاف، "وعند الحديث عن هذا الامر والاشارة إلى انه خطأ يستفز الاخر"، مبينا ان "كلام وزير الدفاع بان (الاحاديات) لا تهدد البلد، فقد كان يتحدث باسم العراق، فمن غير المقول ان يهدد ببضع (احاديات)، وانه اجبر على السكوت سياسيا الا انه لم يسكت عسكريا، فقد كان الجيش جاهزا بشكل كامل للتدخل".

واعتقلت قوة أمنية خاصة قائد عمليات الأنبار في الحشد الشعبي، قاسم مصلح، بتهم "الإرهاب"، ونقلت وكالة فرانس برس عن مسؤول أمني رفيع قوله إن "القوات الأمنية ألقت القبض، فجر الأربعاء، في بغداد، على قائد عمليات الحشد في الأنبار قاسم مصلح بتهمة اغتيال الناشط إيهاب الوزني رئيس تنسيقية الاحتجاجات في كربلاء، والذي كان لسنوات عدة يحذر من هيمنة الفصائل المسلحة الموالية لايران وأردي برصاص مسلحين أمام منزله، وناشط آخر هو فاهم الطائي من كربلاء أيضا"، وفقا للوكالة.

من ناحيتها قالت خلية الإعلام الأمني، إن اعتقال مصلح تم "بناء على مذكرة قبض وتحر قضائية صادرة بتاريخ 21/5/2021 وفق المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب".

وأشارت إلى إن "قوة أمنية نفذت يوم 26/5/2021 عملية القاء القبض على المتهم قاسم محمود كريم مصلح وجاري التحقيق معه من قبل لجنة تحقيقية مشتركة في التهم الجنائية المنسوبة اليه وفق السياقات القانونية".

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