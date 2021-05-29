تشلسي يهزم السيتي ويتوج بطلا لدوري أبطال أوروبا

2021/05/30 | 00:07 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توج تشلسي الإنكليزي بطلا لدوري أبطال أوروبا، مساء السبت، بعد فوزه على مواطنه مانشستر سيتي بنتيجة 1-0.

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