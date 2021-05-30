تشلسي يحرز لقب أبطال أوروبا للمرة الثانية في تاريخه

2021/05/30 | 00:16 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توج فريق تشيلسي بلقب دوري أبطال أوروبا

لكرة القدم، على حساب مانشستر سيتي،

بفوزه عليه (1-0) في المباراة النهائية

التي جمعتهما يوم السبت، في مدينة بورتو

البرتغالية.

ويدين فريق تشيلسي بالفضل في انتصاره

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