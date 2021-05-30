تشيلسي يظفر بدوري الأبطال بفوزه على الستي

2021/05/30 | 00:26 - المصدر: بغداد اليوم

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توج تشيلسي بدوري أبطال أوروبا للمرة الثانية في تاريخه، وذلك بتغلبه على مانشستر سيتي بهدف دون رد، في المباراة النهائية التي احتضنها ملعب دراجاو، مساء السبت.وسجل هدف تشيلسي الوحيد كاي هافيرتز في الدقيقة (42).وكاد محرز أن يسجل هدف التعادل القاتل في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع، بتسديدة من على حدود منطقة الجزاء، ذهبت بقليل أعلى العارضة، لينتهي اللقاء بفوز تشيلسي بهدف دون رد وتتويجه باللقب.

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