حقوق الإنسان عن موعد الامتحانات: التربية لم تجد الحلول الجذرية

2021/05/30 | 00:30 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت إن أغلب العائلات غير مستعدة (فيسبوك)

ألترا عراق ـ فريق التحرير

دعت مفوضية حقوق الأنسان في العراق، وزارة التربية لاتخاذ القرارات المناسبة التي تخفف عن الطلبة الضغوط الحاصلة عليهم وتقليص المنهاج.

وقال عضو المفوضية زيدان العطواني في بيان تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، "من خلال متابعتنا للأوضاع الإنسانية لواقع التربية في العراق وتواصلنا مع عوائل الطلبة، لمسنا أن أغلبهم غير مستعد لأداء الامتحانات لأسباب عديدة، منها ضعف في مجال الحصول على المادة العلمية عبر النافذة الإلكترونية وإصابة البعض من عوائلهم بالوباء وتأثيره النفسي عليهم، إضافة لعدم إمكانية توفر الأجهزة الإلكترونية والحواسيب للدراسة لأسباب أغلبها اقتصادية، وعدم قيام الوزارة بإيجاد حلول جذرية للموضوع".

وأضاف، "وندعو وزارة التربية لإنصاف الجميع واتخاذ القرارات المناسبة التي تخفف عن الطلبة الضغوط الحاصلة عليهم وتقليص المنهاج بما يضمن المساواة بين الجميع".

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