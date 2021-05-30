2021/05/30 | 00:33 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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عمليات البصرة تعتقل مجموعة اطلقت النار بحفل زفاف وتغلق الطرق باتجاه الاهوار » وكالة الأنباء العراقية

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اليوم, 00:27

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