2021/05/30 | 00:36 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني استنكر السياسي العراقي عزت الشاهبندر، اليوم السبت، تصريحات وزير الدفاع جمعة عناد التي قللت من الحشد الشعبي.وقال الشابندر في تغريدة على تويتر تابعه “المركز الخبري الوطني”: “‏كم تُدهشني محاولات بعض الاطراف […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الشابندر في رد على وزير الدفاع: بقاء القوات الأمنية لا يخدش شرف هؤلاء المركز الخبري الوطني.

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