زيادة بوفيات كورونا في دول من الأكثر تطعيما.. خبراء يكشفون السر

2021/05/30 | 00:37 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تواجه بعض أعلى دول العالم من ناحية تلقيح مواطنيها ارتفاعا في حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد والوفاة بسببها، ما أثار الحيرة لدى السلطات الصحية فيها.

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