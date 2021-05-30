فيديو.. خفاش يثير الرعب في طائرة متجهة إلى أميركا

2021/05/30 | 01:39 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر طيران خفاش على متن طائرة، ما أثار ذعر الركاب وأجبر الرحلة على العودة أدراجها.

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