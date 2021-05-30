ثمانية قتلى على الأقل في هجوم إرهابي بالنيجر

2021/05/30 | 02:10 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سقط أربعة قتلى على الأقل من قوات الأمن وأربعة مدنيين في هجوم استهدف مدينة كبيرة في جنوبي شرقي النيجر، بالقرب من الحدود النيجيرية، حسب ما أعلنت السلطات المحلية، السبت.

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