العتابي وتحولات المكان -هل الفُل عراقي-؟ نعم (الحزن) عراقي وضارب الجذور. - هاشم مطر

2021/05/30 | 02:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#هاشم_مطر انتقل الى مفصل آخر هو فرق الحكائي اليومي عن نفسه وقت اخضاعه الى مشغل الكاتب.



ولماذا نعيد اصلا رواية الأقاصيص في وقت يتم تناقلها لسانيا كتندر او ذكرى او حِكَم، وحتى كنشر في صورة من الصور.



يذهب النقاد لكشف سر السرد المبني على التجربة الشخصية، للقدر الذي يفضلوه على التخيلية الصرفة! لماذا؟في مشغلك الأدبي هناك عناصر جاهزة او قد جهزت نفسها بنفسها، وهي اذا ما احسنت التعامل معها فهي التي ستستدعي عناصر ......





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