احذروا التنمية.. احذروا العدالة!! - حسن أحراث

2021/05/30 | 02:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حسن_أحراث كثيرا ما انبهرنا/ننبهر بالشعارات اللامعة والمزايدات الماكرة، وانخدعنا/ننخدع بالخطابات الجميلة والبراقة، وسقطنا/نسقط/نخر صرعى أمام المصطلحات المختارة بعناية..كثيرا ما سُحرنا/نُسحر بالخُطب المُنمقة، وتهنا/نتيه أو نغرق في "مستنقعات" الأحلام؛ علما أن التيه في الدروب "السوداء" أرحم أحيانا كثيرة من التيه في الأزقة "الوردية".



وذلك قياسا على المثل السائر "يوجد في النهر ما لا يوجد في البحر" أو "دروس ال ......





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