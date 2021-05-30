نقابة NMSA تحتفل بالذكرى 34 لتأسيسها تاريخ نضالي حافل بالتضحيات وبالمكاسب - مرتضى العبيدي

2021/05/30 | 02:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مرتضى_العبيدي يصادف هذا الشهر مرور 34 عامًا على تأسيس "الاتحاد الوطني لعمال المعادن في جنوب إفريقيا" (NUMSA)، كنقابة مكافحة تجمع شتات عمال المعادن والهندسة والسيارات والطاقة والتعدين والنظافة والمواد الكيميائية والصناعات ذات الصلة التي كانت موزعة بين نقابات صغيرة لا حول لها ولا قوة في مواجهة آلة البطش لنظام الميز العنصري القائم آنذاك.



واتخذت النقابة الناشئة كشعار لها صرخة الحرب التالية: "إذا ما جُرح واحد منا، ف ......





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