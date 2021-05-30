السعودية ترسل عشرات الأطنان من الأوكسجين لدعم الهند

2021/05/30 | 02:41 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدمت السعودية المزيد من شحنات الأوكسجين للهند، لمساعدتها في مواجهة الانتشار الأسوأ في العالم لفيروس كورونا المستجد، وفقا لصحيفة "ذا هندو".

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