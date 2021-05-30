2021/05/30 | 03:08 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعأفاد المركز الوطني للأرصاد الجوية الإماراتي، الأحد، بتسجيل هزة بقوة 1.4 درجة على قياس ريختر في ساحل دبا الفجيرة.وأوضح المركز أن الهزة وقعت مساء السبت في الساعة 23:00، حسب التوقيت المحلي لدولة الإمارات.ولم يعلن المركز عن وقوع خسائر بشرية أو مادية نتيجة الهزة.المصدر: RT

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإمارات: هزة بقوة 1.4 درجة قبالة ساحل دبا الفجيرة) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإمارات: هزة بقوة 1.4 درجة قبالة ساحل دبا الفجيرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).