أكسيوس: إعلان محتمل لتحالف واسع يزيح نتانياهو من رئاسة الوزراء

2021/05/30 | 03:43 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من المحتمل أن يعلن زعيم حزب "يمينا" اليميني في إسرائيل، نفتالي بينيت، الأحد، انضمامه إلى زعيم المعارضة، يائير لبيد، لتشكيل حكومة ستعمل على تقاسم السلطة في إسرائيل، وفقا لما نقل موقع "آكسيوس" عن مصادر مطلعة.

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