2021/05/30 | 04:39 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: حازم محمد حبيب

يطلق البنك الدولي في العراق، يوم غد الاثنين، التقرير الرسمي "التنمية البشرية في العراق - مراجعة الاتفاق العام"، الذي سيناقش استجابة الحكومة لمعالجة أوجه القصور في مؤشرات الرأسمال البشري في اطار خارطة طريق اصلاحية للعراق، بمشاركة عدد من صناع القرار والخبراء العراقيين والاجانب وشخصيات رفيعة المستوى.

وقال رئيس مكتب البنك الدولي في العراق، رمزي نعمان، في حديث خاص لـ"الصباح": إن البنك الدولي في العراق يطلق رسميا يوم غد الاثنين تقرير "التنمية البشرية في العراق - مراجعة الاتفاق العام"، في العاصمة بغداد.

وأضاف أن حفل الاطلاق سيتضمن عرضا بشأن تنمية رأس المال البشري، فضلا عن لمحة عامة عن حالة رأس المال البشري في العراق وجوانب الانفاق العام على قطاعات التنمية البشرية الحيوية، فضلا عن مناقشة استجابة الحكومة العراقية لمعالجة أوجه القصور في تكوين رأس المال البشري، اضافة الى مناقشة خارطة الطريق نحو اصلاحات هيكلية لإعادة النظر في نموذج التنمية البشرية في قطاعي التربية والصحة ضمن جلسات متخصصة.

واشار رئيس مكتب البنك الدولي في العراق الى ان مؤتمر اطلاق التقرير سيشارك فيه وزراء التخطيط والتربية والتعليم العالي والبحث العلمي، فضلا عن وكيل وزير الصحة، ونائب الممثل الخاص للأمين العام للامم المتحدة ومنسق الشؤون الانسانية، ارينا فوجاكوفا سولير، ومدير برنامج التنمية البشرية قسم الشرق الاوسط وشمال افريقيا، والمدير الاقليمي لقسم المشرق، مجموعة البنك الدولي، ساروج كومار جها، اضافة لممثلين عن وزارة المالية العراقية ومجموعة كبيرة من اصحاب الاختصاص عبر مشاركة شخصية والكترونية كبيرة جدا، بينما ينقل الحدث مباشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وعبر تغطية اعلامية محلية

ودولية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البنك الدولي يطلق التقرير الرسمي للتنمية البشرية في العراق ) نشر أولاً على موقع (الصباح) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البنك الدولي يطلق التقرير الرسمي للتنمية البشرية في العراق ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح).