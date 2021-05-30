شركة تعلن عن دواء نجح بعلاج كورونا

2021/05/30 | 04:45 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شركة "بونس بيو غروب" الإسرائيلية للصناعات الدوائية، عن نجاح دوائها المضاد لفيروس كورونا المستجد بنسبة 100 بالمئة لدى أول 10 مرضى شاركوا في تجاربها السريرية، وفقا لما نقلت صحيفة "جيروزالم بوست"، السبت.

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