عن الفلسطينيين والإسرائيليين و

2021/05/30 | 05:46 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كنت في زيارة خاصة للولايات المتحدة، عندما اندلعت تظاهرات التضامن مع الشعب الفلسطيني، والاستنكار للعدوان الإسرائيلي الأخير على غزة، إذ شهِدتُ مباشرة، أو عن بعد، عدداً من هذه التظاهرات، بما طُرح فيها من شعارات وهتافات، وما رافقها من خطابات وكلمات..ولقد أثلج صدري مستوى الوعي المتقدم الذي عبر عنه المشاركون فيها، وغالبيتهم العظمى من الفلسطينيين، من أبناء الجيلين الثالث والرابع للنكبة الفلسطينية..شباب ولِدت غالبيتهم في الولايات المتحدة، وتعلمت في مدارسها وجامعاتها، وأتقنوا فنون مخاطبة الرأي العام ال

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