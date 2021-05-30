2021/05/30 | 06:27 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المستقبل العراقي

أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، أمس السبت، سعي الحكومة إلى أن يكون العراق عامل جذب عبر تحسين البيئة الاستثمارية.

وذكر المكتب الاعلامي للكاظمي في بيان تلقت المستقبل العراقي نسخة منه، ان «الاخير استقبل السفير الألماني لدى العراق أوله دييل بمناسبة انتهاء مهام عمله».

وأكد الكاظمي خلال اللقاء، «تطلع العراق الى مزيد من التعاون البنّاء مع جمهورية ألمانيا الاتحادية وباقي دول الاتحاد الأوروبي، بما يصب في مصلحة الشعب العراقي والشعب والالماني، كما أثنى على جهود السفير خلال مدّة عمله في العراق».

ورحب الكاظمي بـ»استمرار العلاقات الثنائية بين بغداد وبرلين في مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية، وبالأخص عمل الشركات الألمانية والاستثمار في العراق»، مؤكداً «سعي الحكومة الى أن يكون العراق عامل جذب عبر تحسبن البيئة الاستثمارية وتعزيز الاستقرار المؤدي الى التنمية وتحسين الاوضاع المعاشية للمواطن».

من جانبه نقل السفير دييل «تطلّع الحكومة الألمانية الى تنمية العلاقات مع العراق بما يخدم المصالح المشتركة»، مجدداً «نهج حكومته الداعم للعراق في مواجه التحديات الراهنة وأهمها الاصلاح الاقتصادي والحرب على الإرهاب».

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس الوزراء: الحكومة تسعى الى أن يكون العراق عامل جذب عبر تحسين البيئة الاستثمارية) نشر أولاً على موقع (المستقبل) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس الوزراء: الحكومة تسعى الى أن يكون العراق عامل جذب عبر تحسين البيئة الاستثمارية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المستقبل).