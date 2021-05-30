الحرس الثوري: لا استقرار بالشرق الأوسط مع إدارة بايدن

2021/05/30 | 06:27 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المستقبل العراقي

قال قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي، أمس السبت، إنه لا يمكن الوثوق بالولايات المتحدة، مضيفاً أن الاستراتيجية الأميركية في المنطقة في عهد الرئيس الأميركي جو بايدن لن تختلف عن سلفه دونالد ترامب.وأشار سلامي إلى أن منطقة الشرق الأوسط لن تشهدَ هدوءاً في العهد الجديد، فيما توعد بإخراج القوات الأميركية من المنطقة إذا لم تقم هي بذلك.

وتأتي تصريحات سلامي، فيما تتواصل مساع دولية لأجل إحياء الاتفاق النووي مع إيران، بعدما انسحبت منه الولايات المتحدة، في أيار 2018، ثم تنصلت إيران من عدة التزامات.

وفي وقت سابق، حذر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، مما سماها بمحاولات الولايات المتحدة وبريطانيا لكسب رضا إسرائيل في مسألة الاتفاق النووي.واعتبر مساعي لندن وواشنطن بمثابة «تحريف» للهدف من مباحثات فيينا، قائلا إن إسرائيل هي العدو اللدود للاتفاق النووي.

وجاء موقف طهران بعدما أجرى وزيرا خارجية الولايات المتحدة وبريطانيا زيارة إلى تل أبيب، وأدليا بتصريحات بشأن الاتفاق مع إيران.

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