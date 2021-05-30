2021/05/30 | 07:18 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كذب التحالف العربي بقيادة السعودية، السبت، محتوى مقطع فيديو يظهر توغلا حوثيا في منطقة حدودية للمملكة، ووصفه ب"الملفق".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التحالف يرد على فيديو نشره الحوثي لـ "مطاردة وقنص داخل العمق السعودي") نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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