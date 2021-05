2021/05/30 | 07:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#طلال_الربيعي (طارق علي, ولادة عام 1943, شخصية بارزة في اليسار العالمي منذ ستينيات القرن الماضي.



يكتب لصحيفة الغارديان منذ السبعينيات.



وهو محرر لمجلة New Left Review.



من مؤلفاته البارزة The Duel: Pakistan on the Flightpath of American Power و(The Obama Syndromeالمصدر: صحيفة الغارديان البريطانية, 25.03.2017 ترجمة: طلال الربيعي -------كان اب الاتحاد السوفيتي أيضًا من عشا ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كيف شكل عشق لينين للأدب الثورة الروسية - طلال الربيعي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كيف شكل عشق لينين للأدب الثورة الروسية - طلال الربيعي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).