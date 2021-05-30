صحف لندنية: رئيس الوزراء البريطاني يتزوج في حفل غير معلن  

2021/05/30 | 07:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لندن-(أ ف ب) – ذكرت تقارير إعلامية بريطانية أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عقد قرانه السبت على خطيبته كاري سيموندز في “حفل سري”.وقالت صحيفتا “ميل أون صنداي” و”ذا صن” إن جونسون المعروف بحياته العاطفية الحافلة والبالغ 56 عاما تزوج من سيموندز البالغة 33 عاما في كاتدرائية وستمنستر الكاثوليكية بحضور أصدقاء مقربين وأقارب.[…]

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