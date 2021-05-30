بريطانيا تعتزم بناء سفينة “وطنية” للترويج لتجارتها الخارجية بعد بريكست

2021/05/30 | 07:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لندن-(أ ف ب) – أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون السبت أن بريطانيا تعتزم بناء سفينة “وطنية رائدة” جديدة لاستضافة المناسبات التجارية والترويج لمصالحها بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي.وقال مكتبه إن السفينة ستوفر منصة عالمية للمفاوضات التجارية الرفيعة ولعرض منتجات الشركات البريطانية، مع سعي المملكة المتحدة الى ابرام اتفاقات تجارية جديدة.ويتوقع أيضا […]

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