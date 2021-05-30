لبنان نواف سلام.. بين أمسه وغده

2021/05/30 | 07:49 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في مقدمة كتابه الصادر حديثاً، لبنان بين الأمس والغد، والذي جمع فيه ابحاثا ودراسات كانت نشرت في مراحل سابقة، يؤكد نواف سلام، رجل القانون والديبلوماسي والأستاذ الجامعي والقاضي حاليا في محكمة العدل الدولية في لاهاي، والذي رشحته ثورة 17 أكتوبر لترؤس حكومة انتقالية، لنزاهته وثقتهم بقدرته على إدارة حكومة انتقالية تكون موضع ثقة الجهات الدولية وصندوق النقد الدولي لمساعدة لبنان ووضعه على سكة التعافي الطويل.

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