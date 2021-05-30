ماكرون يهدد بسحب العسكريين الفرنسيين إذا سارت مالي بعد الانقلاب نحو إسلام راديكالي

2021/05/30 | 07:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باريس-(أ ف ب) – أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مقابلة مع صحيفة “لوجورنال دو ديمانش” نُشرت الأحد أنّ بلاده ستعمد إلى سحب قوّاتها من مالي في حال سارت “باتّجاه” إسلام راديكالي بعد انقلاب ثانٍ خلال تسعة أشهر.وفرنسا التي تُشارك بنحو 5100 عنصر في قوّة برخان تُقدّم الدعم لمالي التي تواجه منذ عام […]

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