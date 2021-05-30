2021/05/30 | 07:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باريس-(أ ف ب) – سيسجل العجز في الميزانية الحكومية في فرنسا في 2021 مستوى قياسيا جديدا بعد 2020، بسبب النفقات الضخمة لدعم انتعاش الاقتصاد الضعيف جراء وباء كوفيد-19.وقال وزير الميزانية العامة أوليفييه دوسوب لوكالة فرانس برس السبت إن العجز في الموازنة سيصل إلى “حوالى 220 مليار يورو” في 2021، أي بزيادة قدرها 47 […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الميزانية العامة الفرنسي : العجز في بلادنا سيرتفع إلى مستوى قياسي) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الميزانية العامة الفرنسي : العجز في بلادنا سيرتفع إلى مستوى قياسي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).