2021/05/30 | 08:20 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص مفوّضية الانتخابات: نتائج التصويت ستُعلن خلال (24) ساعة من انتهاء عملية تصويت الناخبين المركز الخبري الوطني.

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