2021/05/30 | 08:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الموصل – الزمان ودّعت الاوساط القضائية والقانونية في الموصل امس المحامي المعروف عادل ابراهيم الشمّاع احد ابرز الشخصيات القانونية في الموصل في خلال نصف قرن.والشمّاع الذي رحل متأثرا عن اصابته بفيروس كورونا عن ٨٣ عاماً ، كان وجها قانونيا للموصل عرفته محاكمها وأروقة المحاماة فيها مدافعا بارزاً عن الحقوق العامة والشخصية ومشهوداً […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رحيل المحامي العراقي المعروف عادل ابراهيم الشمّاع) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رحيل المحامي العراقي المعروف عادل ابراهيم الشمّاع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).