2021/05/30 | 08:30 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أوضحت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، اليوم الأحد، آلية إعلان النتائج الأولية للانتخابات المقبلة، مخاطبة المؤسسات الأمنية لاستكمال الإجراءات المتعلقة بالتصويت الخاص وحجب أسماء الناخبين من منتسبي هذه المؤسسات من […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المفوضية توضح آلية إعلان النتائج الأولية للانتخابات المقبلة المركز الخبري الوطني.

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