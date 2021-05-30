مفوضية الانتخابات تعلن استعدادها لإطلاق حملتها الإعلامية وتحدد موعداً لإعلان نتائج التصويت

2021/05/30 | 08:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الأحد، استعدادها لإطلاق حملتها الإعلامية، فيما أكدت أن نتائج الانتخابات ستعلن بعد 24 ساعة من عملية التصويت.

وذكرت المفوضية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "استعدادًا للاستحقاق الانتخابي المقبل الذي من المقرّر إجراؤه في العاشر من شهر تشرين الأوّل لعام 2021، وبعد الانتهاء من فترة تحديث سجل الناخبين وصولًا إلى سجل انتخابي رصين، تستعدّ المفوّضية لإطلاق حملتها الإعلامية التثقيفية لتوزيع بطاقة الناخب الإلكترونية المزمع انطلاقها في شهر حزيران من العام الحالي لمدّة (ثلاثة أشهر)، إذ تستهدف المفوّضية من خلالها جمهور الناخبين ممّن سجّلوا وحدّثوا بياناتهم الانتخابية بايومتريًا و بفئاتهم المختلفة سعيًا منها لضمان حقّهم الانتخابي".

وأضافت أنه "ضمن التحضيرات الانتخابية ليوم الاقتراع، تضطلع المفوّضية بتهيئة الموارد البشرية التي ستعمل بصفة موظّفي اقتراع لمدّة يوم واحد، وهي بهذا الشأن عملت على استحداث رابط التقديم (http://37.98.225.237:9999/) المبيّن في موقعها الإلكتروني الرسمي، ومواقع التواصل الاجتماعي الرسمية الخاصة بالمفوّضية، إذ انطلقت عملية التقديم بدءًا من تاريخ 24/5/2021 و تستمر لغاية تاريخ 1/8/2021 على مدى ( 24) ساعة، إذ يكون التقديم عبر استمارة تفتح بعد موافقة المتقدّمين على الشروط وقواعد السلوك الخاصّة بعمل موظّفي الاقتراع، وقد تقرّر منح موظّفي الدولة ممّن سيعملون في مراكز الاقتراع كتاب شكر وتقدير من رئاسة مجلس الوزراء بعد تأييد المفوّضية بإتمامهم المهام الموكلة إليهم، ومنح المتقدّمين من طلبة الجامعات والمعاهد والخريجين مكافأة مالية ستحدّدها المفوّضية لاحقًا".

وبينت أنه "استنادًا إلى قرار مجلس الوزراء رقم (149) لسنة 2021 الذي ينصّ على (تخويل المفوّضية العليا المستقلّة للانتخابات صلاحية التفاوض والتعاقد المباشر مع إحدى الشركات العالمية الرصينة لطباعة أوراق الاقتراع والاستمارات الحسّاسة الخاصّة بانتخاب مجلس النوّاب العراقي لعام 2021 استثناءً من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (2) لسنة 2014 والضوابط الملحقة بها)، اتّخذ مجلس المفوّضين قرارًا بمفاتحة الشركة المتعاقدة مع البنك المركزي العراقي التي تتولّى طباعة العملة العراقية، وشكّلت مفوّضية الانتخابات لجنة برئاسة رئيس الإدارة الانتخابية السيّد القاضي ( عبّاس فرحان حسن ) وعضوية معاون رئيس الإدارة الانتخابية للشؤون الفنية وعدد من الموظّفين المختصّين؛ لغرض التفاوض مع شركة (كيزكة بلس ديفرنت) الألمانية التي وافق مجلس الوزراء على إجراءات التعاقد معها لطباعة أوراق الاقتراع والاستمارات الخاصّة بالانتخابات، وإلزامها بتوقيتات الجدول الزمني للعملية الانتخابية التي من المقرّر إجراؤها في العاشر من شهر تشرين الأوّل المقبل".

وتابعت: "وعلى صعيد آخر يتعلّق بالجانب الفني الإجرائي لمرحلة الاقتراع، وافق مجلس المفوّضين بالإجماع على إعلان النتائج الأوّلية لمحطّات الاقتراع (العامّ والخاصّ ) بعد الانتهاء من عملية الفرز والعدّ الإلكتروني واليدوي للمحطّات التي سيتمّ اختيارها من كلّ مركز اقتراع , وفي حال وجود اختلاف في نتائج الفرز والعدّ اليدوي عن النتائج الإلكترونية بنسبة 5% يصار إلى الفرز والعدّ اليدوي لجميع محطّات مركز الاقتراع في البناية ذاتها، وسيتمّ الإعلان الأوّلي لنتائج التصويت بعد الانتهاء من عملية الفرز والعدّ اليدوي خلال ( 24) ساعة من موعد انتهاء الاقتراع الخاصّ، وكذلك التصويت العامّ الذي ستُعلن نتائجه أيضًا خلال (24) ساعة من موعد انتهاء الاقتراع العامً".

ونوهت إلى أن "رئيسي مجلس المفوّضين، والإدارة الانتخابية واعضاء المفوّضية حضروا اجتماعًا لرئيس الجمهورية وعدد من مستشاري الرئاسة؛ لبحث الإجراءات والآليات التي وضعتها المفوّضية لضمان نزاهة العملية الانتخابية ومنع حالات التلاعب والتزوير فيها، كما استقبل رئيس مجلس المفوّضين القاضي (جليل عدنان خلف) نائبة الممثّل الأممي الخاصّ في العراق للشؤون السياسية والمساعدة الانتخابية؛ لبحث آخر التحضيرات لإجراء الانتخابات في موعدها المقرر، وما تضطلع بها الملاكات الوظيفية في المفوّضية من استعدادات لتوزيع بطاقة الناخب البايومترية".

وفي سياق التحضيرات النهائية لانتخابات 10 تشرين الأول المقبل، خاطبت مفوضية الانتخابات "المؤسسات الأمنية من أجل استكمال الإجراءات المتعلقة بالتصويت الخاص وحجب أسماء الناخبين من منتسبي هذه المؤسسات من سجل الناخبين للتصويت العام، إضافة إلى إكمال الانتشار النهائي لاقتراع ناخبي التصويت الخاص وطباعة بطاقة الناخب لهم".

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