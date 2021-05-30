من الولاية القضائية للذاكرة التاريخية..

2021/05/30 | 08:51 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "نادرا ما يواجه الأشرار الحساب في الوقت المناسب"، بهذه العبارات تحدثت الزميلة الأولى في معهد "ييل جاكسون" للشؤون العالمية، جانين دي جيوفاني، في تقرير لمجلة "ذا أتلانتيك" الأميركية، عن التملص من العقاب بعد الحرب أو الاضطراب الأمني.

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