لجنة نيابية تكشف عن وجود مليون عامل أجنبي في العراق

2021/05/30 | 08:55 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ كشفت لجنة العمل والشؤون الاجتماعية النيابية، اليوم الاحد، عن وجود نحو مليون عامل اجنبي في البلاد اغلبهم ضمن الشركات النفطية.وقال عضو اللجنة، فاضل الفتلاوي، في تصريح صحفي، إن “اللجنة ومن خلال متابعتها لواقع العمالة الاجنبية في البلاد، احصت وجود ما يقارب المليون منهم، يعمل اغلبهم في الشركات النفطية داخل البلاد، وبسببهم ارتفعت نسب […]

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